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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο
στρατιωτική βάση
clock 11:47 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή.

Οι Αρχές εντόπισαν τον 56χρονο χθες το μεσημέρι με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε απαθανατίσει στρατιωτικά αεροπλάνα είτε κατά την απογείωσή τους, είτε αυτά που ήταν σταθμευμένα στη βάση.

Ο 56χρονος θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα.

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