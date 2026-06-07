Σε απεργία κατεβαίνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 12 Ιουνίου – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Απεργία για την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, εν αναμονή της παρουσίασης του συστήματος μοριοδότησης που μπορεί – όπως επισημαίνεται – να σημάνει περαιτέρω κλιμάκωση σε περίπτωση που αυτό δεν διασφαλίζει τα αναμενόμενα.

«Συνεχίζουμε διεκδικώντας με συνέπεια τις διαχρονικές συλλογικές αποφάσεις» αναφέρει η Ομοσπονδία

Ειδικότερα, με απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ εκτίμησε τις εξελίξεις και τις έγγραφες δεσμεύσεις του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, όσον αφορά στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και την κατάργηση της «διάταξης Βορίδη».

«Αναμένοντας την παρουσίαση του συστήματος μοριοδότησης (την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026) το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει 24ώρη Πανελλαδική Απεργία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 που θα σημαίνει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που το σύστημα μοριοδότησης δεν θα διασφαλίζει την μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ» αναφέρεται σχετικά.

Και προστίθεται ακολούθως: «Συνεχίζουμε διεκδικώντας με συνέπεια τις διαχρονικές συλλογικές αποφάσεις. Μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων. Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες, της μη υποχρεωτικότητας εφέσεων έως την τελική δικαίωση για οριστική κατάργηση της ‘διάταξης Βορίδη’».

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 προκειμένου να εκτιμήσει το σύστημα αυξημένης μοριοδότησης που δεσμεύτηκε να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνεται καταληκτικά.

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