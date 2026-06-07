ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα

Με ευρεία πλειοψηφία (75%) εγκρίθηκε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από το προεδρείο, όπως απορρίφθηκε και η πρόταση Αμανατίδη για «plan B». Οι διαφορές ήταν τόσο μεγάλες που δεν χρειάστηκε καταμέτρηση.

Από την πλευρά των 8, η τροπολογία Λαμπρίδη Μπουλεκου, Γεωργιάδη, Ευαγγελόπουλου, Λάζου, Πέτρα, Σταυριδόπουλου και Τζανέτου για να αποσυρθεί από το κείμενο της πολιτικής απόφασης της ΚΕ η φράση στηρίζουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απορρίφθηκε με οριακή πλειοψηφία υπέρ του προέδρου 55-45.

Έτσι, παρά το τεταμένο κλίμα κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην Κουμουνδούρου αποφάσισαν ότι το πολιτικό μέλλον του κόμματος ταυτίζεται με εκείνο του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να τεθεί στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ..

Παρά τις ενστάσεις που κατέθεσαν οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και τρία ακόμη στελέχη με κοινή τροπολογία, η «γραμμή» Φάμελλου ήταν αυτή που εγκρίθηκε ως απόφαση.

Παππάς, Πολάκης και Δούρου εμφάνισαν ένα «κοινό μέτωπο» μέσω του οποίου απέρριπταν τα σενάρια «αυτοδιάλυσης» του κόμματος και ζητούσαν να διερευνηθεί με συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τη Νέα Αριστερά ζητώντας άμεσο διάλογο μαζί τους.

Φάμελλος: «Δεν υπάρχει χώρος για plan B»

O Σωκράτης Φάμελλος στη δευτερολογία του σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν παρόλο που συμφώνησε με την τροπολογία των 8 θεωρεί ότι εμπεριέχεται στην Απόφαση.

Απέρριψε κατηγορηματικά την τροπολογία των Πολάκη, Παππά, Δούρου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει χώρος για plan B». Έχουμε και οδικό χάρτη και προγραμματικό πλαίσιο στην Απόφαση είπε. Απέρριψε την τροπολογία των 8 διότι γιατι παρόλο που δεν διαφωνεί με την προσθήκη πιστεύει ότι «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί».

Όσο για την τροπολογία Πολάκη, Δούρου, Παππά αναρωτήθηκε γιατί να πάμε σε ένα σχέδιο που απορρίφθηκε στην Κ.Ε. του Μαρτίου; Εκτός αυτού βάζει και θέμα προέδρου. «Υπάρχει έλλειψη βάσης σε αυτή την τροπολογία» είπε τονίζοντας ότι πραγματικά αριστερή προοπτική είναι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πολάκης: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν»

Η πρώτη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, μετά την έγκριση της πρότασης του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ξεκάθαρη:

«Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου», ήταν τα πρώτα λόγια του βουλευτή Χανίων, ο οποίος νωρίτερα μαζί με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά κατέθεσαν τροπολογία ενάντια στην εισήγηση Φάμελλου.

Και συνέχισε: «Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα. Περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο διάστημα».

Δούρου σε Φάμελλο: «Μας πετάτε στα σκυλιά»

H Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της ζήτησε οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε «ότι επειδή έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και υμών, σε αυτή την εισήγηση που έφερες, για να μπορέσουν και όσοι έρχονται καλοπροαίρετα και δεν θεωρούν ότι το σχέδιό σου είναι μια αυτοδιάλυση του κόμματος, να βάλεις, έστω και τώρα, έναν οδικό χάρτη».

«Και πώς θα γίνει αυτό; Όπως το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Με μίνιμουμ πολιτικές θέσεις –όχι μαξιμαλιστικές– και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε με καλλιστεία, ούτε με ένα περίεργο face control για το ποιοι είναι συμπαθείς και ποιοι είναι αρεστοί».

«​Να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν, να μας πούνε ''ναι'' και να μας πούνε ''όχι''. Διότι δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα σοβαρά, η Πολιτική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή, ως αν θα είμαστε ταξιθέτες. Δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων».

Μάλιστα, η κα Δούρου κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δεκτή την τροπολογία που κατατέθηκε, διαφορετικά όπως είπε «μας πετάτε στα σκυλιά και δεν μας πρέπει».

«Το δίλημμα δεν είναι ποιος είναι υπέρ, ή κατά Τσίπρα»

Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, ο Παύλος Πολάκης είχε αναφέρει τα εξής: «Το δίλημμα δεν είναι ποιος είναι υπέρ, ή κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της ΠΓ και η σημερινή εισήγηση πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος, το κλείνουμε. Συμφωνώ με την ανάλυση με την κριτική στον Μητσοτάκη, στα διεθνή και με μια σειρά από πράγματα. Τι κάνουμε; Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο ένα κόμμα, η Κ.Ε. του και ο πρόεδρος του να λέει "στηρίζω" ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή τι λέει; Το κλείνουμε το μαγαζί και πάμε εκεί». Τη στιγμή μάλιστα που λένε από την ΕΛ.Α.Σ. ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Ο Π. Πολάκης αναφέρθηκε σε προγραμματικά θέματα και ζήτησε να μάθει, αν για παράδειγμα στηρίζει η ΕΛ.Α.Σ. τη δημόσια ΔΕΗ, ή τη δημόσια εθνική τράπεζα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και έχει και δρόμο.»

«Καταθέτουμε μια τροπολογία μαζί με το Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, που μιλάει για μια συντεταγμένη πορεία

Που είναι οι 10+1 προτάσεις, θα τις απευθύνουμε στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ή το κατάπιαμε αυτό, το χάσαμε αυτό; Δεν το λέμε πια; Ό,τι προαιρείστε είναι; Ό,τι αποφασίσουν είναι; Όχι. Αν κάποιοι δεν μπορούν να πιστε΄ψουν ότι έχουν δύναμη να πιστέψουν ότι μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους με βάση αυτά που έχουν κάνει…

Δεν το κατάλαβα, εμείς δεν είμαστε με τις ανάγκες της κοινωνίας; Ποιος είναι; Ένα κόμμα που δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι το πρόγραμμά του και λέμε πάρε με Αγά μου να αγιάσουμε;

Γι αυτό λοιπόν εγώ λέω, συγκρότηση και λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη, ένα στρογγυλό τραπέζι που θα καλέσουν συντεταγμένα και όχι ατομικά. Όχι σήμερα είμαι εδώ, ψηφίζω να απονεκρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο πάω και χτυπάω το κουδούνι της Αμαλίας, μην το δούμε αυτό και σε λίγο δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτική ομάδα ή μείνουν 5 για ξεκάρφωμα

Δεν μπαίνει το κόμμα σε χειμερία νάρκη, μιλάει συντεταγμένα και καλούμε όλους και αυτούς που έμειναν στη Νέαρ και τον Κοτζιά, δεν κατάλαβα μας μυρίζει ο Κοτζιάς ο αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της χώρας μας από το 40 και δώθε

Έχουμε διατυπώσει τη βάση συζήτησης τα 10+1 σημεία

Και καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση σ αυτά. Και να δούμε αν θα προχωρήσουμε συντεταγμένα

Όχι με ατομικές πορείες, όχι με το διαλυθείτε, κατεβάστε τα κι ελάτε. όχι. Αξιοπρέπεια.»

Παππάς: «Συντεταγμένη πορεία ή ατομικές μετακινήσεις;»

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για... ατομικές μετακινήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα:

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;

Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς.

Το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας. Δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης.

Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία.

Απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

Να μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό.

Συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων.

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1».

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών.

Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης»

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