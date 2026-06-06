Τροπολογία έξι μελών της Πολιτικής Γραμματείας: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογικές μάχες

Κείμενο τροπολογίας, στην βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος, με τίτλο «όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης.

Στο κείμενο που υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης αναφέρουν: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή "δανεισμού στελεχών"».

Ακολούθως προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης: την συγκρότηση "στρογγυλού" τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για την διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».

Ακολούθως για την εξασφάλιση μίας ισχυρής παρουσίας προτείνουν:

Συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Κλείνοντας επαναλαμβάνουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου ότι «θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν σε μία πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή εξελίξεων».

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