Πολάκης κατά Φάμελλου για τον Τσίπρα: Τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας οδήγησες στο 1,5%

Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου για άνοιγμα προς το κόμμα Τσίπρα εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Ο κ. Πολάκης υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 με ιδιαίτερες αναφορές στα επιτεύγματα στην Υγεία το ίδιο διάστημα, ενώ επιχείρησε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα που η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα «δια της αδράνειας», όπως είπε, στο δημοσκοπικό 1%-1,5%.

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο», προσθέτοντας πως «βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν», συνέχισε ο κ. Πολάκης.







Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως «η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για τον σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε "χειμερία νάρκη". Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρών και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:







α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου







β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος







γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής».







«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε ο βουλευτής Χανίων.

Δούρου: Να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε

Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση με παραπολιτικά με ψευδοδιλλήματα με την εμπιστοσύνη να έχει διαρραγεί. Αυτή η εισήγηση που ήρθε είναι πιο πίσω από τον Μάρτιο, φέρεται να επισήμανε στην εισήγηση της στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η βουλευτής Δυτικής Αττικής, Ρένα Δούρου.







Με δεδομένο πως τρεις μήνες δεν συνεδριάσαμε θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί τα μέλη μας να έχουν εχέγγυα πως θα λειτουργήσουμε. Να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικά κόμματα – σχηματισμούς, κατέληξε η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.

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