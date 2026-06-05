ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό. Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Την εκτόξευση του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την αύξηση των τιμών των τροφίμων υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί δικαιολογίες για να κρύψει τις ευθύνες της για την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα.

«Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό: Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και προσθέτει:



«Φταίει όμως αλήθεια ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η διεθνής κατάσταση για το ράλλυ των τιμών, που κάνει το βίο αβίωτο σε εκατομμύρια οικογένειες;



Τα καρτέλ, τα κυκλώματα κερδοσκοπίας και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεγάλων ομίλων που υποθάλπει και στηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά;



Πώς ο πόλεμος είναι για άλλους τραγωδία και για λίγους ευνοημένους ευκαιρία;



Έχουν άδικο όσοι μιλούν για ακρίβεια με ευθύνη της κυβέρνησης;



Όχι. Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη».



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΛΑΣ παρουσιάζει την εκτόξευση των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης σε σύγκριση με το 2019 και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «λέει μισές αλήθειες», επομένως «ολόκληρα ψέματα» για τις αιτίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα να είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος Ανδρουλάκης: Πυρά κατά της κυβέρνησης για το κόστος ζωής

Κρήτη: Έπεσε από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων και έχασε τη ζωή του!

Κρήτη: 20χρονος πλήρωσε ακριβά τα... "μπαντιλίκια" - Σύλληψη και πρόστιμο 2.500 ευρώ