Νίκος Ανδρουλάκης: Πυρά κατά της κυβέρνησης για το κόστος ζωής

Σε φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ιωνία μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατηγόρησε την Κυβέρνηση «για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους ζωής, που απέτυχε να αντιμετωπίσει».





«Μας κοροϊδεύουν και σας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κα. Φον ντερ Λάιεν, ούτε με τα ανέκδοτα περί θυμωμένου Πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα. Θέλει έλεγχο στην αγορά. Θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν το μέτρο που όμως η Κύπρος το εφάρμοσε -μηδενίζοντας τον ΦΠΑ στην περίπτωση της, γιατί είχαν πολιτική βούληση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ στην πορεία της πολιτικής αλλαγής, «γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας καθημερινά», συμπλήρωσε.





Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης καυτηρίασε το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος».

«Αναρωτιέται ο Πρωθυπουργός: «και ποιος θα είναι μετά από μένα; Ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει, στο Μέγαρο Μαξίμου;». Μα, πόση αλαζονεία! Αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

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Να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μη χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Να χτυπήσει στις 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στον λαό γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιπλέον επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η διαφάνεια και η λογοδοσία σε αντίστιξη με το «επιτελικό διευθυντήριο» της Νέας Δημοκρατίας.





«Δεν θέλουν ισχυρό κράτος. Θέλουν ένα αδύναμο κράτος, χωρίς κανόνες, διότι, όταν δεν λειτουργεί το κράτος και η δικαιοσύνη, πάντα κερδίζουν οι ισχυροί και όχι εσείς. Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού, για ένα κράτος ισχυρό, που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο για όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε: «Ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοικτές ή κλειστές τράπεζες; Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει; Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος.

Ελάτε τους επόμενους μήνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας και μαζί να πετύχουμε κάτι που θεωρούν κάποιοι ακατόρθωτο. Η αλαζονεία, η διαφθορά, η ατιμωρησία να γίνουν παρελθόν και επιτέλους μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για το καλό της πατρίδας αλλά και όλου του ελληνικού λαού».

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