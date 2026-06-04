Δωρεάν υγεία στην θεωρία: Μια περιουσία πλήρωσαν οι Κρητικοί στα απογευματινά ιατρεία

Η αδυναμία πρόσβασης στις δωρεάν πρωινές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων εξελίσσεται σε κοινωνική μάστιγα, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να πληρώνουν αδρά για την υγεία τους, με την Κρήτη να αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια στην επισκεψιμότητα των απογευματινών ιατρείων.

Το να βρεις πρωινό ραντεβού μοιάζει με Γολγοθά, , οι τηλεφωνικές γραμμές και οι ψηφιακές πλατφόρμες μπλοκάρουν μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά τους, και οι ασθενείς βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το ΠΑΓΝΗ συγκαταλέγεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με τη μεγαλύτερη προσέλευση, έχοντας καταγράψει για το έτος 2025 το εντυπωσιακό νούμερο των 33.037 επισκέψεων. Αντίστοιχα υψηλή είναι η κίνηση και στο νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου 18.607 πολίτες αναγκάστηκαν να εξεταστούν μέσω των απογευματινών δομών.

Υπολογίζεται ότι μόνο μέσα στο 2025, οι Κρητικοί πλήρωσαν από το προσωπικό τους εισόδημα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο ΠΑΓΝΗ και επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ στο Νοσοκομείο Χανίων, αποκλειστικά και μόνο για να καταφέρουν να δουν έναν γιατρό σε λογικό χρονικό διάστημα.

Να σημειωθεί ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αποζημιώνουν το κόστος της ιατρικής επίσκεψης στα απογευματινά ιατρεία. Το ποσό αυτό βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή.

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