Ηράκλειο: Με 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως στον ιδιώτη η Λότζια υπόσχεται να αλλάξουν όλα στην καθαριότητα

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την είσοδο του ιδιώτη στην αποκομιδή της καθαριότητας, για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες ενώ στο Δήμο Ηρακλείου επικρατεί αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί δραστικά η εικόνα της πόλης.

Για την ακρίβεια η δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για ένα καθαρό Ηράκλειο σε επίπεδο τέτοιο που δεν έχει υπάρξει ποτέ, διαβεβαιώνοντας ότι με την είσοδο του ιδιώτη θα εκτοξευθεί ο πήχης των προσδοκιών.

Με βάση το σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής ο ιδιώτης αναμένεται να πιάσει δουλειά στις 15 Ιουνίου, και θα αναλάβει την ευθύνη της αποκομιδής των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη την παραλιακή ζώνη από το Παγκρήτιο μέχρι την Αλικαρνασσό και ανατολικά μέχρι την Ικάρου, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος και για την ανακύκλωση και τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης καλείται να συνδράμει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με 151 εργαζόμενους, 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα που σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή θα συμβάλλουν στο να αλλάξει επίπεδο η καθαριότητα στο Ηράκλειο μετά από μια μακρά περίοδο κυκλικών κρίσεων.

Οι δημότες θα πληρώνουν 8,5 εκατ. ευρώ στα δημοτικά τέλη κάθε χρόνο, για να δουν την πόλη πιο καθαρή.

Αυτό που υποστηρίζει η δημοτική Αρχή είναι ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος είχαν εξαντληθεί, και η έλευση του ιδιώτη αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα.

Στο μεταξύ μαίνονται οι αντιδράσεις των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας που ήδη έχουν προσφύγει μαζί με την ΠΟΕ ΟΤΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας.

Όπως τονίζουν αντί να προχωρήσει η συντήρηση και ανανέωση του στόλου των μηχανημάτων της υπηρεσίας, η αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων και η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό επιλέχθηκε ο δρόμος της εκχώρησης των δημοτικών υπηρεσιών στον ιδιώτη με τεράστιο οικονομικό κόστος για το δημότη, ενώ κατηγορούν το δήμαρχο για πολιτική διγλωσσία αφού προεκλογικά διαβεβαίωνε ότι δεν θα μπει ιδιώτης στην καθαριότητα και στην συνέχεια φρόντισε για την είσοδο του.

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