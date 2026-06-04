ΠΕΜ.04 Ιου 2026 12:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Χερσόνησος: Οδηγούσε μεθυσμένος το ταχύπλοο και προκάλεσε πανικό
Ταχύπλοο
clock 11:33 | 04/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στη σύλληψη ενός 38χρονου υπηκόου Βρετανίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Λιμενικού στη Χερσόνησο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της περιοχής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος το οποίο είχε μισθώσει, όταν κατά τη διαδικασία πρόσδεσης προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ακολούθησε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.

Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ραγδαία αύξηση των ροών τον Μάιο στα νότια

Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου: Το "κίτρινο" της αναμονής έγινε "μαύρο" της απελπισίας (εικόνες)

Ηράκλειο: Τον σταμάτησε στον δρόμο και του είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χερσόνησος Λιμενικό Σώμα Αλκοολ Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis