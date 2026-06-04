Χερσόνησος: Οδηγούσε μεθυσμένος το ταχύπλοο και προκάλεσε πανικό

Στη σύλληψη ενός 38χρονου υπηκόου Βρετανίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Λιμενικού στη Χερσόνησο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της περιοχής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος το οποίο είχε μισθώσει, όταν κατά τη διαδικασία πρόσδεσης προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ακολούθησε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.

Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

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