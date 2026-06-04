Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου: Το "κίτρινο" της αναμονής έγινε "μαύρο" της απελπισίας (εικόνες)

Σχεδόν πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021 που ισοπέδωσε και πλήγωσε ανεπανόρθωτα την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κι όμως, για εκατοντάδες πληγέντες, ο εφιάλτης δεν λέει να τελειώσει.

Αυτή τη φορά, όχι λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας, αλλά εξαιτίας ενός ανάλγητου και ανυπέρβλητου γραφειοκρατικού τείχους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας ακινήτου στο Αρκαλοχώρι και μάλιστα με γονέα ΑΜΕΑ, που διαμένουν σε "κίτρινη", επικίνδυνη κατοικία που κρίθηκε (προσωρινά ακατάλληλη για χρήση).

Από το 2021 ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για την κατάθεση του φακέλου αποκατάστασης, με την ελπίδα της γρήγορης εκδίκασης, της επιδότησης και, τελικά, της επισκευής.

Image

Σήμερα, εν έτει 2026, ο φάκελος αυτός παραμένει προκλητικά στάσιμος. Σύμφωνα με την καταγγελία, παρά τις συνεχείς, επίμονες και επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς τον αρμόδιο ελεγκτή της υπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταπόκριση.

Η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη, η σιωπή της διοίκησης εκκωφαντική και ο φάκελος παραμένει «θαμμένος» σε κάποιο γραφείο, χωρίς να προχωρά καμία διαδικασία εξέλιξης ή έγκρισης.

Image

Η καταγγελία αναλυτικά:

Με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρομαι έντονα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέλιξης και εξέτασης του φακέλου μου για το ακίνητο στο Αρκαλοχώρι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αρμόδιου ελεγκτή, δεν ανταποκρίνεται και ο φάκελος παραμένει στάσιμος (στην Αθήνα) χωρίς καμία ενημέρωση.

Σας καθιστώ υπεύθυνους για την ασφάλεια των ενοίκων καθώς στο εν λόγω σπίτι διαμένουν οι ηλικιωμένοι γονείς μου, με τον πατέρα μου να είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ). Η διαμονή τους σε ένα κτίριο με σοβαρές βλάβες δημιουργεί καθημερινούς κινδύνους (ζημιές, πτώσεις κ.λπ.) και είναι άκρως επικίνδυνη.

Επιπλέον, η καθυστέρηση αυτή παραβιάζει το δικαίωμά ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών του φακέλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

κ.Υπουργέ, Ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια;

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφραγίδες με "μαϊμού" ΑΦΜ, χρυσές λίρες, ναρκωτικά και τουφέκια βρήκαν οι αρχές στο νέο κύκλωμα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ραγδαία αύξηση των ροών τον Μάιο στα νότια

Χερσόνησος: Σε τροχιά υλοποίησης το "νησί - πολυχώρος" στον νέο προσήνεμο μόλο