Κρήτη - μεταναστευτικό: Ραγδαία αύξηση των ροών τον Μάιο στα νότια

Αύξηση άνω του 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Καθημερινή». Αύξηση σε σχέση με πέρυσι, ύψους 23%, παρατηρείται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία εξαμήνου, για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026.

Μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ολοκληρώσει τη δωρεά τριών μεταχειρισμένων σκαφών Lambro στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης , με τη φιλοδοξία ότι οι τοπικές αρχές θα ελέγξουν και θα περιορίσουν τον αριθμό των λέμβων με μετανάστες που αποπλέουν κυρίως από το Τομπρούκ με προορισμό τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη.

Τις τελευταίες ώρες οι Λιμενικές Αρχές εντόπισαν συνολικά 69 άτομα που διασώθηκαν νότια της Γαύδου ενώ την Τετάρτη (3/6) η Frontex εντόπισε 37 μετανάστες μέσα σε φουσκωτή βάρκα, 42 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σώοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ενα εικοσιτετράωρο νωρίτερα και πάλι σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 38 μετανάστες, δύο ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου. Στο διάστημα από την Κυριακή 31 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου καταγράφηκαν σε Γαύδο και Κρήτη συνολικά έξι περιστατικά, με τη διάσωση 241 μεταναστών.

Οι συνθήκες

Η έκρηξη των τελευταίων ημερών αποδίδεται από κορυφαίους αξιωματούχους του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και θα συνεχίσουν έως την Πέμπτη να επικρατούν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οπως επίσης και στην τριήμερη εθνική εορτή της Λιβύης, που είχε ως αποτέλεσμα τα αντανακλαστικά των λιβυκών αρχών να είναι περιορισμένα.

Αυξημένες όμως ήταν οι μεταναστευτικές ροές καθ’ όλη τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του έτους, με αποκορύφωμα τον Μάιο. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 έχουν καταγραφεί 129 περιστατικά, με τη διάσωση 5.614 μεταναστών. Το ίδιο διάστημα πέρυσι τα περιστατικά που είχαν καταγραφεί ανήλθαν σε 98 και οι διασωθέντες μετανάστες σε 4.547, ήτοι αύξηση 23%. Τον Μάιο πάντως οι ροές εκτινάχθηκαν και λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών. Σε 31 ημέρες καταγράφηκαν 60 περιστατικά κατά μέσον όρο, δηλαδή δύο την ημέρα. Το ίδιο διάστημα πέρυσι δεν είχαν ξεπεράσει τα 36. Πρόκειται για αύξηση 57%.

Ασκηση πίεσης

Το υπουργείο Ναυτιλίας συνεπικουρούμενο από το υπουργείο Εξωτερικών προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στις Αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η δωρεά τριών παλαιών σκαφών Lambro από το Ελληνικό Λιμενικό προς την ακτοφυλακή της Λιβύης. Οι Αρχές εκεί διαθέτουν μόλις ένα περιπολικό σκάφος και με την αύξηση του στόλου υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των σκαφών με μετανάστες που αποπλέουν από τις ακτές της χώρας με προορισμό τις ακτές της Γαύδου και της νότιας Κρήτης.

Τα σκάφη θα επανδρώσουν στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής, με 35 από αυτά να εκπαιδεύονται ήδη επί ελληνικού εδάφους από τους Ελληνες συναδέλφους τους. Ο σχεδιασμός του ΥΕΝ περιλαμβάνει και την εγκατάσταση, σε μόνιμη βάση στην Ανατολική Λιβύη, στελέχους του Λιμενικού, που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις λιβυκές αρχές. Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και οι Αρχές της Λιβύης να σταματούν εντός λιβυκών χωρικών υδάτων τις βάρκες με τους μετανάστες.

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