Ηράκλειο - κτηματολόγιο: Προβλήματα και ελλείψεις στους προσωρινούς πίνακες

Σοβαρές ελλείψεις που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες του Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν αποτυπωθεί στοιχεία κομβικής σημασίας που αφορούν στο σχέδιο πόλης. Το όλο θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Δήμο Ηρακλείου καθώς όπως διαπιστώνεται υπάρχουν τεράστια κενά και ελλείψεις τα οποία δημιουργούν σοβαρότατες λειτουργικές δυσκολίες. Ειδικότερα αυτό το οποίο διαπιστώνεται μέσα από την ανάγνωση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων είναι ότι δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία που έχουν νομική ισχύ όπως είναι τα σχέδια πόλης.

Για παράδειγμα δεν έχουν αποτυπωθεί στους κτηματολογικούς πίνακες οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, τα ρέματα, που θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί και να είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο θα «κουμπώσουν» και οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες . Όμως αυτό δεν έγινε προφανώς με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας που όπως υποστηρίζουν από το Δήμο Ηρακλείου και εξηγούν ότι είχε συμβατική υποχρέωση να φροντίσει για να περάσουν όλα αυτά τα στοιχεία.

Στις δημοτικές υπηρεσίες υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πως θα εξελιχθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης με αυτά τα σοβαρότατα κενά και τις απίστευτες ελλείψεις τα οποία κυριολεκτικά ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου. Επίσης δημιουργούνται σοβαρότατα ζητήματα, καθώς με δεδομένο ότι για παράδειγμα δεν υπάρχει αποτύπωση των κοινόχρηστων χώρων και εάν ένας ιδιώτης προεκτείνει την ιδιοκτησία του σε έκταση που δεν του ανήκει δημιουργούνται ζητήματα σε σχέση με το πως θα γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ υπάρχει εκρηκτική πίεση καθώς απομένουν λιγότερο από δύο μήνες για να λυθούν εκατοντάδες ζητήματα που έχουν ανοίξει και το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα προλάβει και ο Δήμος και οι ιδιώτες να καταθέσουν ενστάσεις για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα λάθη που καταγράφονται τα οποία είναι κομβικό να αντιμετωπισθούν εγκαίρως διότι σε αντίθετη περίπτωση όσο προχωρά η κτηματογράφιση τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και πιο δύσκολο να αντιμετωπισθούν.

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