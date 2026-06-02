Ηράκλειο - κτηνοτρόφοι: Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς και εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά!

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κόλπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς ενώ περίμεναν πώς και πώς τα χρήματα της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος, διαπίστωσαν ότι τα χρήματα μπήκαν αλλά μέσα σε λίγη ώρα έκαναν φτερά!

«Όσοι χρωστούν", είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη το μέλος του ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρος Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, «οι συνάδελφοί μου είδαν να αφαιρούνται ποσά για οφειλές στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες, την Εφορία ή οπουδήποτε αλλού και δεν μπήκε κόφτης ούτε σε ακατάσχετους λογαριασμούς!»

«Τα χρήματά μας τα παίρνει η ΑΑΔΕ» είπε, στηλιτεύοντας την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απόφαση που εξαρχής βρήκε αντίθετους τους αγρότες και κτηνοτρόφους.



"Παράλληλα ζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα που μπήκαν στους λογαριασμούς «καθόλα νόμιμων νέων αγροτών» το 2023!"

«Οι κλέφτες λένε εμάς κλέφτες. Το κράτος παρανομεί» τόνισε, στηλιτεύοντας την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

«Θέλουν να ισοπεδώσουν την Κτηνοτροφία. Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να αρχίσουν να ψοφάνε τα ζώα. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης του κλάδου» είπε ο κ. Τριανταφυλλάκης ενώ ερωτηθείς για τις επαφές που εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κρήτης είχαν τον χειμώνα με τον κ. Χατζηδάκη αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τις δεσμεύσεις που είχαν τότε πάρει, είπε ότι δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα.

Αναφορικά με τα δασικά, ένα μεγάλο αγκάθι για την Κρήτη ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου ήταν κατηγορηματικός: «όταν αποφάσισαν με το έτσι θέλω ότι τα 2/3 της Κρήτης είναι δασικά, μας έδωσαν στρέμματα μέσω της τεχνικής λύσης σε άλλες περιοχές της χώρας, και τώρα τα ζητούν πίσω! Μιλάμε για συμβόλαια από τις δεκαετίες του 1930, του 1950 και του 1960 που δεν δέχονται», υπογράμμισε για να καταλήξει: "Αν θέλουν τα χωράφια μας, να έρθουν να τα πάρουν. Εμείς εδώ θα είμαστε».

