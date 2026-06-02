Ανακαλύφθηκε "επίγειος παράδεισος": Εντοπίστηκε παρθένος καταρράκτης ανάμεσα σε οκτώ νερόμυλους

Έναν κρυμμένο παράδεισο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους έφερε στο φως η τοπική έρευνα στη Βόρεια Κέρκυρα .

Ένας άγνωστος μέχρι πρότινος, παρθένος καταρράκτης εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κληματιάς, εμπλουτίζοντας τον γεωτουριστικό χάρτη του νησιού των Φαιάκων.

Το εντυπωσιακό εύρημα, το οποίο συνδυάζει την άγρια φυσική ομορφιά με την ιστορική κληρονομιά της κερκυραϊκής υπαίθρου, αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για περιβαλλοντικούς συλλόγους, φυσιολάτρες και σχολικές εκδρομές.

Το προφίλ της ανακάλυψης

Ο καταρράκτης, με ύψος που αγγίζει τα 6 μέτρα, τροφοδοτείται από ένα μοναδικό ρυάκι το οποίο δημιουργεί στην βάση του μια φυσική λίμνη βάθους σχεδόν 3 μέτρων. Το τοπίο γύρω από το σημείο παρέμενε ανέγγιχτο από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καλυμμένο από πυκνή βλάστηση. Κατά μήκος της ροής του νερού, οι ερευνητές εντόπισαν και έναν δεύτερο, μικρότερο καταρράκτη, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ευρύτερου, άγνωστου υδρολογικού δικτύου στην περιοχή.

Σύνδεση με την ιστορία - Οι οκτώ νερόμυλοι

Το πιο σημαντικό στοιχείο της αποκάλυψης είναι ότι τα νερά του καταρράκτη διέρχονται μέσα από το ιστορικό δίκτυο των οκτώ παραδοσιακών νερόμυλων της Κληματιάς .

Η σύνδεση αυτή αναδεικνύει την προβιομηχανική ιστορία της Κέρκυρας, καθώς οι μύλοι αυτοί αποτελούσαν κάποτε τον οικονομικό πνεύμονα της τοπικής κοινωνίας για την άλεση των σιτηρών.

Πόλος έλξης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Παρά το γεγονός ότι η ανακάλυψη είναι πρόσφατη, η κινητικότητα στο σημείο είναι ήδη αυξημένη . Μέλη περιβαλλοντικών σωματείων και μαθητές σχολείων επισκέπτονται την περιοχή για να μελετήσουν το οικοσύστημα και να θαυμάσουν το παρθένο ανάγλυφο .

Τοπικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης χαρτογράφησης, ανάδειξης και προστασίας του σημείου. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών πεζοπορικών μονοπατιών που θα επιτρέπουν την ήπια τουριστική ανάπτυξη, χωρίς να αλλοιωθεί ο παρθένος χαρακτήρας του τοπίου.

