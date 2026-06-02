Έρευνα του ΑΠΘ: Τα δύο φθηνά ψάρια που ξεχώρισαν για τα ωφέλιμα λιπαρά τους

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατροφή του ανθρώπου, καθώς συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και αποτελούν βασικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν συνδεθεί από πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες με την καλή λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και την υποστήριξη της όρασης. Παράλληλα, συμμετέχουν σε μηχανισμούς που σχετίζονται με τη ρύθμιση των φλεγμονωδών διεργασιών του οργανισμού.

Νέα επιστημονική έρευνα, δείχνει ότι ορισμένα από τα λιγότερο εμπορικά και οικονομικότερα ψάρια της αγοράς διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και του Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι επιστήμονες εξέτασαν τρία είδη κεφάλου που απαντώνται ευρέως στις ελληνικές λιμνοθάλασσες, τα Mugil cephalus, Chelon ramada και Chelon auratus, με δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έτους στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβα του Μεσολογγίου. Ο κοινός κέφαλος (Mugil cephalus) αποτελεί το εμπορικότερα αξιοποιούμενο είδος, κυρίως λόγω της παραγωγής αυγοτάραχου.

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί πώς οι εποχικές μεταβολές της θερμοκρασίας επηρεάζουν τη σύσταση των λιπαρών οξέων και τον μεταβολισμό των ψαριών. Για τον σκοπό αυτό αναλύθηκαν δείγματα από τους μυς και το ήπαρ των ψαριών, ενώ καταγράφηκαν και οι μεταβολές της θερμοκρασίας του νερού, η οποία κυμάνθηκε από περίπου 8 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα έως και 33 βαθμούς το καλοκαίρι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα είδη Chelon ramada και Chelon auratus περιείχαν υψηλότερα ποσοστά πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε σχέση με το πιο γνωστό και πιο εμπορικό Mugil cephalus. Παράλληλα, παρουσίασαν αυξημένες συγκεντρώσεις ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρότερους μήνες του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το Chelon ramada εμφάνισε τα υψηλότερα ποσοστά πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, φθάνοντας έως και το 20,26% του συνόλου των λιπαρών οξέων που καταγράφηκαν στους ιστούς του. Αντίστοιχα, το Chelon auratus παρουσίασε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ωμέγα-3 λιπαρών οξέων κατά την ανοιξιάτικη περίοδο. Από την άλλη πλευρά, το Mugil cephalus παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά κορεσμένων λιπαρών οξέων και σημαντικότερες εποχικές διακυμάνσεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο είδος προσαρμόζει πιο έντονα τον μεταβολισμό του στις αλλαγές της θερμοκρασίας, αυξάνοντας την καύση αποθηκευμένων λιπών κατά τους χειμερινούς μήνες και τη σύνθεση λιπιδίων κατά τις θερμότερες περιόδους του έτους.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η διατροφική ποιότητα των ψαριών μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ακόρεστων και ωφέλιμων λιπαρών οξέων καταγράφηκαν κυρίως κατά τους ψυχρότερους μήνες, όταν τα ψάρια φαίνεται να προσαρμόζουν τη βιοχημεία τους στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του νερού. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα λιγότερο προβεβλημένα είδη κεφάλου, τα οποία συχνά διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με άλλα δημοφιλή αλιεύματα, διαθέτουν σημαντική διατροφική αξία και μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογη επιλογή για τους καταναλωτές. Παράλληλα, τα ευρήματα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τους αλιείς και τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σχετικά με τις εποχικές μεταβολές στην ποιότητα των αλιευμάτων της ελληνικής λιμνοθάλασσας.

Διαβάστε επίσης:

Τα σημάδια της ψυχολογικής εξάντλησης που πρέπει να γνωρίζετε

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά έντονου περπατήματος την ημέρα