Απίστευτο: Το πιο ψηλό οργανωμένο camp του Έβερεστ έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο

Το υψηλότερο οργανωμένο σημείο για κατασκήνωση του Έβερεστ Camp IV έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδεια μπουκάλια οξυγόνου και ανθρώπινα απόβλητα διάσπαρτα στο χιόνι.

Τα πλάνα από το Camp IV, δείχνουν σωρούς απορριμμάτων που έχουν αφήσει πίσω τους ορειβατικές αποστολές, ενώ φθαρμένες σκηνές παραμένουν στημένες στο South Col, ανάμεσα στο Έβερεστ και το Λότσε.

This is Camp IV on Mt Everest (~7,900 m), the highest campsite on Earth and the final stop before the summit.







What should be one of the most extraordinary places on the planet has, in many ways, become one of the ugliest faces of Everest's commercialisation. Abandoned tents,… pic.twitter.com/0Th04sCa5J — Everest Today (@EverestToday) June 1, 2026

Σε υψόμετρο περίπου 26.000 ποδιών, το Camp IV αποτελεί το τελευταίο σημείο ξεκούρασης πριν από την τελική ανάβαση μέσα από τη λεγόμενη «Ζώνη Θανάτου» προς την κορυφή των 29.032 ποδιών.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του κόσμου έχει γίνει ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», ανέφερε η σελίδα Everest Today στο Χ, σημειώνοντας ότι εγκαταλελειμμένες σκηνές, φιάλες οξυγόνου, συσκευασίες τροφίμων και εξοπλισμός έχουν μετατρέψει το σημείο σε «νεκροταφείο ορειβατικού εξοπλισμού».

Το πρόβλημα εντείνεται από τη συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση ορειβατών. Μόνο στις 20 Μαΐου, αριθμός-ρεκόρ 274 ατόμων έφτασε στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα, ενώ σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης — επίσης αριθμός ρεκόρ.

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και το μεγάλο υψόμετρο καθιστούν την απομάκρυνση των απορριμμάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Το 2024, ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών απομάκρυνε 11 τόνους σκουπιδιών και ανέσυρε τέσσερις σορούς από το βουνό.

