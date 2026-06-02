Super Cup ΟΦΗ-ΑΕΚ: Οριστικά στο Παγκρήτιο Σταδιο στις 12 Αυγούστου

Η νέα αγωνιστική σεζόν θα ξεκινήσει με το Σούπερ Καπ, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Όπως επικυρώθηκε από την ΕΠΟ, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποτελέσει και το πρώτο επίσημο τεστ για την «Ένωση» ενόψει της σεζόν 2026-27, ενώ και για τον ΟΦΗ πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει τη χρονιά με τίτλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έδειξε με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Θα είναι μια καλή πρόβα τζενεράλε και για τους δύο εν όψει των Ευωπαικών τους υποχρεώσεων που θα ακολουθήσουν μια εβδομάδα μετά.

Η επιλογή του Παγκρητίου ως έδρα παραμένει σταθερή, δίνοντας στον ΟΦΗ ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της Κρήτης.

Το Σούπερ Καπ θα διεξαχθεί λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Super League, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.