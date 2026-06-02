Παραμένει αρχιδιαιτητής στην ΚΕΔ ο Στεφάν Λανουά

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, αλλά και οι Δαμιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κόκοτου.

Ο μοναδικός που μειοψήφησε ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ ψηφισαν «λευκό» και 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Απουσίασε ο πρόεδρος της Super League και β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η απόφαση της Επιτροπής θα εγκριθεί το απόγευμα από την Εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ στη συνέχεια είναι πιθανό να ανακοινωθούν οι νέοι πίνακες διαιτητών.

