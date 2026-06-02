Υψηλόβαθμο στέλεχος του ιρανικού στρατού: «Αναπόφευκτη» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ
clock 13:07 | 02/06/2026
Ως «αναπόφευκτη» εκτίμησε την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατού του Ιράν, ενόσω οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δείχνουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Οι ΗΠΑ απαιτούν την πλήρη παράδοσή μας και το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί ποτέ», τόνισε ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επικεφαλής του γενικού επιτελείου διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπιγιά. «Χωρίς παράδοση ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Οπότε περιμένουμε και ο πόλεμος δεν μας φοβίζει», πρόσθεσε ο Ασαντί.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο Mehr News ότι το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η πηγή επεσήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες και τη μακροχρόνια δυσπιστία που τρέφει προς την Ουάσινγκτον. «Με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες, το Ιράν επιδιώκει απτά και πραγματικά οφέλη», τόνισε η πηγή.

