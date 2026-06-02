Κρήτη - τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Βροχή» οι κλήσεις από την Τροχαία

Συνολικά 2.248 παραβάσεις βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τετραήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, με τις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές έλεγξαν συνολικά 6.528 οχήματα από τις 29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών κατά την εορταστική περίοδο.

Από τις 2.248 παραβάσεις που καταγράφηκαν, οι 171 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, οι 71 οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οι 93 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, οι 89 μη χρήση κράνους και οι 49 μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 26 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 68 για αντικανονικούς ελιγμούς, 20 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και 27 παραβάσεις σχετικές με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ). Οι υπόλοιπες 1.609 αφορούσαν διάφορες άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, καθώς και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με μεικτά συνεργεία να αναπτύσσονται σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

