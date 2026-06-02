Χωρίς ναυαγοσώστες οι παραλίες του Δήμου Χερσονήσου - Στον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας αναδεικνύεται στον Δήμο Χερσονήσου, καθώς, παρά το γεγονός ότι από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους στις πολυσύχναστες παραλίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι και σήμερα, 2 Ιουνίου, καμία από τις προβλεπόμενες θέσεις δεν έχει καλυφθεί.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας, ο οποίος ήδη υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, ενώ η τουριστική περίοδος εισέρχεται σταδιακά στην κορύφωσή της.

Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης προσπάθησε να μεταβεί στον Εισαγγελέα, έχοντας συγκεντρώσει πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και για τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο δήμος. Τελικά όμως, λόγω κάποιων κωλυμάτων, αυτό θα γίνει την Τετάρτη (3/6) μετά τις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την πρόσληψη 46 ναυαγοσωστών, ώστε να καλυφθούν όλες οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες. Ωστόσο, παρά τη δημοσιότητα που δόθηκε στη διαδικασία, δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από ναυαγοσωστικές σχολές ή εταιρείες, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος.

Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, βασική αιτία είναι οι οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Από τη μία πλευρά, η υποχρεωτική διάρκεια απασχόλησης αφορά μόλις τέσσερις μήνες, γεγονός που, όπως αναφέρει, καθιστά μη ελκυστική τη δραστηριότητα για τις εταιρείες του κλάδου.

Από την άλλη, το κόστος μετακίνησης, στέγασης και σίτισης ναυαγοσωστών που θα έρθουν από άλλες περιοχές της χώρας δεν καλύπτεται επαρκώς από τα διαθέσιμα κονδύλια. Ο ίδιος επισημαίνει ότι, ενώ το συνολικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας στον Δήμο Χερσονήσου ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ, η χρηματοδότηση που λαμβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο δήμος να καλείται κάθε χρόνο να καλύπτει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό από ίδιους πόρους.

«Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και με το παραπάνω», είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο δήμαρχος, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές προς την κεντρική διοίκηση για το θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα δεν είναι η ίδια στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Σε άλλες περιοχές με πολυσύχναστες παραλίες, οι θέσεις των ναυαγοσωστών έχουν καλυφθεί κανονικά και η προβλεπόμενη υπηρεσία λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι από τοΚεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τη διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόβλημα που καταγράφεται στον Δήμο Χερσονήσου.

