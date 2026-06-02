Τι θα φάμε σήμερα; Η πιο εύκολη και νόστιμη πίτα

Υλικά

400 γρ. φέτα

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

3 αυγά

250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

100 ml γάλα

80 ml ελαιόλαδο

λίγο πιπέρι

άνηθος ή δυόσμος (προαιρετικά)

Διαδικασία

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε ένα μεγάλο μπολ θρυμματίζουμε τη φέτα και προσθέτουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το γάλα και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Ρίχνουμε το αλεύρι και λίγο πιπέρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργηθεί ένας παχύρρευστος χυλός. Αν θέλουμε, προσθέτουμε άνηθο ή δυόσμο.

Αδειάζουμε το μείγμα σε καλά λαδωμένο ταψί και ψήνουμε για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι η πίτα να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε την τυρόπιτα να κρυώσει ελαφρώς πριν την κόψουμε και τη σερβίρουμε.

Πηγή: cantina.protothema.gr

