ΔΕΥ.01 Ιου 2026 18:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE
Κύπρος
clock 22:46 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAF, ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ο κ. Κουμπίλιους, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

Διαβάστε επίσης: 

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

Η διάσημη γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ δεν έχει λάβει ακόμα την κληρονομιά 1,5 εκατ. ευρώ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κυπρος Ε.ε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis