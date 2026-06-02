Διεργασίες και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας

Η δημοσκοπική ρευστότητα χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας με ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες, ενισχύοντας τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.

Λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυπτήρια των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα μετρήσεων, καθώς θα έρθουν στο φως μια σειρά δημοσκοπήσεων

Μετά την εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αποκτά νέα μορφή. Και λείπει ακόμη ένας παίκτης από το κάδρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς, που όπως φαίνεται δεν θα αργήσει να ανοίξει τα χαρτιά του.

Μέχρι στιγμής η εικόνα δείχνει μία Νέα Δημοκρατία που παραμένει καθαρά πρώτη, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση, τρία κόμματα κινούνται πλέον στην ίδια πίστα. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αποκτά προβάδισμα έναντι ΠΑΣΟΚ ενώ σε άλλες τρίτο κόμμα εμφανίζεται το κόμμα Καρυστιανού, αφήνοντας τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ

Καζάνι που βράζει θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με ημέρα-κλειδί το Σάββατο, οπότε και θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Παράλληλα, πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών. Στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου κυκλοφορούν πληροφορίες για βουλευτές που εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τις εξελίξεις και διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσιες αποφάσεις, ωστόσο η συζήτηση έχει ανοίξει και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την τελική έκβαση.

Νέα Αριστερά

Προς διάλυση οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς επτά βουλευτές της αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες: ο Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, η Θεανώ Φωτίου και η Μερόπη Τζούφη, εκπροσωπώντας κοινοβουλευτικά έναν μεγάλο αριθμό κομματικών στελεχών που θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, αναμένεται να αποχωρήσουν από το κόμμα με επιστολή που θα εξηγεί σε πολιτικό επίπεδο την απόφασή τους.

Ταυτόχρονα, στα μικρότερα κόμματα καταγράφονται πιέσεις, όπως στο ΜεΡΑ25. Στα δεξιά, Νίκη, Φωνή Λογικής και Ελληνική Λύση χάνουν έδαφος προς την Καρυστιανού. Όσο για την Πλεύση Ελευθερίας, φαίνεται να έχει διαρροές και προς τους δύο νέους σχηματισμούς.

