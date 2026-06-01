Η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Κάλουμ Τέρνερ
clock 23:00 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall.

Η 30χρονη τραγουδίστρια ξεκίνησε τη σχέση της με τον 36χρονο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ το 2024. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.



Για την περίσταση, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ με φούστα και ένα φαρδύ καπέλο, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμη και φορούσε λευκές γόβες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή καθώς αποχωρούσε από το ληξιαρχείο πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της.

Τραγουδίστρια Γάμος
