Η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall.

Η 30χρονη τραγουδίστρια ξεκίνησε τη σχέση της με τον 36χρονο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ το 2024. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.







Για την περίσταση, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ με φούστα και ένα φαρδύ καπέλο, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμη και φορούσε λευκές γόβες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή καθώς αποχωρούσε από το ληξιαρχείο πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της.

dua lipa is super kind, politically aware, makes great music, spends her time & money traveling and exploring different cultures, and now she’s married to the man of her dreams.







yeah, dua has won at life. 🥹 pic.twitter.com/LMwGRv9x5w — dua lipa pics (@lipapictures) May 31, 2026

