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Αντετοκούνμπο: Ποια είναι η δημοσιογράφος που του μίλησε στα ελληνικά στο Μαϊάμι

christakis
clock 23:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μερικές λέξεις στα ελληνικά ήταν αρκετές για να αλλάξουν για λίγο το κλίμα στην αιθούσα Τύπου των Μαϊαμι Χιτ Κατά την επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο,  η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος Παναγιώτα Trish Christakis πήρε τον λόγο και του απηύθυνε την ερώτησή της στα ελληνικά.

Όταν ολοκλήρωσε την απάντησή του και αντιλήφθηκε ότι οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι δεν είχαν καταλάβει τι είχε πει, επιστράτευσε το γνώριμο χιούμορ του: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Η Παναγιώτα μεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο και σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν, πριν ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ελληνική καταγωγή της αποτελεί ένα στοιχείο που η ίδια δεν κρύβει και συχνά προβάλλει μέσα από τις αναρτήσεις και τη δημόσια παρουσία της.

A post shared by Trish Christakis (@trish_cee)

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Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαιαμι Δημοσιογράφος
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