Η πιο παράξενη πόλη της Κίνας: Αυτοκινητόδρομοι περνούν πάνω από πολυκατοικίες

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Σε πολλές πόλεις του κόσμου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την κίνηση, τα κορναρίσματα και τις σειρήνες.

Στο Γκουιγιάνγκ της Κίνας, όμως, η καθημερινότητα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο: ένας μεγάλος δρόμος περνά κυριολεκτικά πάνω από πολυκατοικίες, δημιουργώντας μία από τις πιο ασυνήθιστες αστικές γειτονιές στον κόσμο.

Η γέφυρα Shuikousi (Shuikousi Overpass) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κίνα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη χώρου στις μεγάλες πόλεις της.

Η πόλη που έχτισε σπίτια κάτω από μια γέφυρα

Η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 1997 και λίγα χρόνια αργότερα οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χώρο κάτω από αυτήν, δημιουργώντας κατοικίες κοντά στο κέντρο της πόλης.

Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης γης και της ανάγκης για οικονομικά προσιτές κατοικίες. Αντί η πόλη να επεκταθεί προς απομακρυσμένες περιοχές, οι αρχές αξιοποίησαν έναν χώρο που μέχρι τότε παρέμενε ανεκμετάλλευτος.

Περίπου δέκα πολυκατοικίες κατασκευάστηκαν αρχικά κάτω από την αερογέφυρα, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα κτίρια στους διαθέσιμους χώρους.

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Η ιδιαίτερη αυτή λύση είχε όμως και σημαντικά μειονεκτήματα. Οι κάτοικοι των πολυκατοικιών βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν:

έντονο θόρυβο από τα οχήματα,

δονήσεις από την κυκλοφορία,

σκόνη που εισέρχεται στα διαμερίσματα.

Παρά τα προβλήματα, πολλοί κάτοικοι αποδέχθηκαν την κατάσταση, καθώς η χαμηλή τιμή των κατοικιών και η κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οι παρεμβάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής

Για τη μείωση της όχλησης, οι αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς, όπως η απαγόρευση διέλευσης βαρέων φορτηγών από τη γέφυρα.

Η αλλαγή αυτή βοήθησε στη μείωση του θορύβου και των κραδασμών, αν και η περιοχή εξακολουθεί να μην θεωρείται μία από τις πιο ήσυχες γειτονιές της πόλης.

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Ένα παράδειγμα ακραίας αστικής ανάπτυξης

Το Γκουιγιάνγκ είναι μία από τις μεγάλες πόλεις της Κίνας, με πληθυσμό εκατομμυρίων κατοίκων και έντονη ανάγκη για νέους χώρους κατοικίας.

Η κοινότητα κάτω από τη γέφυρα Shuikousi θεωρείται σήμερα ένα ιδιαίτερο παράδειγμα διαχείρισης της αστικής πυκνότητας, δείχνοντας πώς οι πόλεις αναγκάζονται να βρίσκουν νέες και συχνά εντυπωσιακές λύσεις όταν ο διαθέσιμος χώρος περιορίζεται.

Μια γειτονιά όπου ο δρόμος δεν βρίσκεται δίπλα στα σπίτια, αλλά κυριολεκτικά πάνω από αυτά.

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