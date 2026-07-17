Κρήτη: Μπλόκο δικηγόρων και μηχανικών στο "μπάχαλο" του Κτηματολογίου - Ζήτησαν ραντεβού με τον υπουργό

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Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται εμηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί.

Σε μια κρίσιμη παγκρήτια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, οι δικηγορικοί και το ΤΕΕ (τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης) εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων έκαναν λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και «ψηφιακό χάος», το οποίο απειλεί ευθέως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων.

Μέτωπο δράσης και κοινό ψήφισμα

Η σύσκεψη κατέληξε στην ομόφωνη έκδοση ενός αυστηρού κοινού ψηφίσματος το οποίο θα επεξεργαστεί εντός του Σαββατοκύριακου. Μέσα από αυτό, δικηγόροι και μηχανικοί θα καταγγέλλουν την πολιτική ηγεσία για εμπαιγμό, τονίζοντας ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες και οι ανεπαρκείς παρατάσεις καθιστούν αδύνατη τη σωστή διόρθωση των σφαλμάτων.

Η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια, την ώρα που το σύστημα «τρέχει» χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες.

Διεκδικούνται άμεσες και ριζικές λύσεις

Οριστικές παρατάσεις που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος, ώστε να προλάβουν οι πολίτες να υποβάλουν τις διορθώσεις τους.

Απλοποίηση των διαδικασιών για την εύκολη και χωρίς οικονομικό βάρος διόρθωση των προφανών σφαλμάτων (πρόδηλα λάθη, χωρικές μεταβολές).

Στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη γρήγορη επεξεργασία των ενστάσεων και των αιτήσεων.

Αίτημα για ραντεβού με τον υπουργό

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr η πρόεδρος του Δ.Σ.Η, κ. Κατερίνα Κοσμαδάκη ζήτησαν έκτακτη συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να τον θέσουν προ των ευθυνών του και να παρουσιάσουν τη δέσμη των προτάσεών τους.

Παράλληλα, το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με τους δικηγόρους των Χανίων να έχουν καταθέσει ήδη εξώδικο κατά του φορέα και του αναδόχου του έργου, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το ζήτημα έχει λάβει πλέον και κοινοβουλευτικές διαστάσεις, καθώς έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, πιέζοντας για άμεσες κυβερνητικές απαντήσεις.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους επιστημονικούς συλλόγους της Κρήτης σε πλήρη ετοιμότητα, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν, με στόχο την προστασία των πολιτών και του κύρους των επαγγελμάτων τους.

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