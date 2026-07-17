Η ομάδα Formula Student (FSTUC) του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζει το νέο θερμικό μονοθέσιο όχημά της

Η αγωνιστική ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης FSTUC, θα πραγματοποιήσει τα επίσημα αποκαλυπτήρια και την παρουσίαση του νέου θερμικού μονοθέσιου οχήματός της, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά.



Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη συλλογική προσπάθεια των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι με όραμα και αφοσίωση ολοκλήρωσαν το νέο αγωνιστικό όχημα της ομάδας.



Το νέο μονοθέσιο όχημα θα εκπροσωπήσει την Κρήτη και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της ομάδας, σε διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student, όπου ανταγωνίζεται με κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας την καινοτομία και το ταλέντο της νέας γενιάς μηχανικών.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τη διαδρομή της ομάδας, τη διαδικασία εξέλιξης του νέου μονοθέσιου οχήματος, τις τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα μέλη της, καθώς και τους στόχους της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

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