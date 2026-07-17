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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ κοντά στο Μεξικό – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι (βίντεο)

σεισμογραφος
clock 19:48 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στην περιοχή Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Το επίκεντρο και το βάθος της δόνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της USGS, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πουέρτο Μαδέρο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή δόνηση κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και αξιολογούν τα δεδομένα σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις.



Σε επιφυλακή οι αρχές για το ενδεχόμενο τσουνάμι

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση επιτήρησης για την πιθανότητα δημιουργίας επικίνδυνων θαλάσσιων κυμάτων.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών ή υλικές ζημιές στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

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