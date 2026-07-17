Σεισμός 7,4 Ρίχτερ κοντά στο Μεξικό – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι (βίντεο)

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στην περιοχή Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Το επίκεντρο και το βάθος της δόνησης



Σύμφωνα με τα στοιχεία της USGS, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πουέρτο Μαδέρο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

🚨 AL MOMENTO 🚨



Se registra fuerte SISMO en México de magnitud 7.4.







Esto se sabe. 👇🏻https://t.co/T8cLd6M6LN pic.twitter.com/QAe3jWmuyP — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) July 17, 2026

Η ισχυρή δόνηση κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και αξιολογούν τα δεδομένα σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις.

Shallow M7.3 earthquake near Aquiles Serdán, Veracruz, Mexico — depth 15.178 km, likely felt across a wide area. 🌍







Location: 48 km SW of Aquiles Serdán; shallow focus often yields noticeable shaking in nearby towns.







Depth interpretation: ~15 km depth is shallow and typically… pic.twitter.com/0nAjk8cn7o — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 17, 2026





Σε επιφυλακή οι αρχές για το ενδεχόμενο τσουνάμι



Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση επιτήρησης για την πιθανότητα δημιουργίας επικίνδυνων θαλάσσιων κυμάτων.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών ή υλικές ζημιές στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

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