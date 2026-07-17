Κρήτη: Εξώδικο - "μπλόκο" στο Κτηματολόγιο από δικηγόρους και μηχανικούς

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Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση για το Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Κρήτη.

Σε μια πρωτοφανή κοινή γραμμή, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης) αποφάσισαν να καταθέσουν εξώδικη διαμαρτυρία κατά του φορέα και των αναδόχων του έργου σε σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο.

Οι επιστημονικοί φορείς ζητούν την άμεση ανάκληση και πάγωμα της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «πρόχειρη» ανάρτηση γεμάτη σφάλματα.

Χιλιάδες λάθη και κύμα ενστάσεων

Σύμφωνα με το κείμενο της διαμαρτυρίας, οι προσωρινές αναρτήσεις των κτηματολογικών στοιχείων χαρακτηρίζονται από χιλιάδες αστοχίες και γεωμετρικές αποκλίσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτοφανές κύμα μαζικών ενστάσεων από πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να εμφανίζονται με λάθος όρια, σε λάθος ιδιοκτήτες ή ακόμη και να καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

«Δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος αυτή την προχειρότητα», τονίζουν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι των φορέων.

Ασφυκτικές προθεσμίες και κίνδυνος για τις περιουσίες

Το μεγαλύτερο αγκάθι της διαδικασίας εντοπίζεται στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί. Δικηγόροι και μηχανικοί υπογραμμίζουν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη σωστή διόρθωση των τεχνικών λαθών. Η πίεση αυτή γεννά έντονη ανησυχία ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα εμπράγματα δικαιώματά τους ή να εμπλακούν σε πολυετείς δικαστικούς αγώνες.

Η παρούσα κατάσταση προκαλεί ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις στην τοπική οικονομία.

Μπλόκο στην αγορά

Οι μεταβιβάσεις, οι γονικές παροχές και οι πωλήσεις ακινήτων έχουν «παγώσει» λόγω των λανθασμένων εγγραφών.

Οι πολίτες αναγκάζονται να επωμιστούν απρόβλεπτα έξοδα για νέα τοπογραφικά διαγράμματα και νομική υποστήριξη προκειμένου να σώσουν τα σπίτια και τα χωράφια τους.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Οι δικηγόροι περιοχών όπως το Ρέθυμνο έχουν ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες αποχές, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Η κοινή εξώδικη παρέμβαση των επιστημόνων της Κρήτης αποτελεί πλέον ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία ότι η ψηφιακή ολοκλήρωση του Κτηματολογίου δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών.

Οι φορείς ζητούν άμεση νομοθετική παρέμβαση και ρεαλιστικές παρατάσεις, ώστε να διορθωθούν οι αστοχίες πριν οι προσωρινές εγγραφές γίνουν οριστικές και ανεπίστρεπτες.

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