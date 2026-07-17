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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα

Περιπολικό
clock 16:44 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, αρπάζοντας από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας. Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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