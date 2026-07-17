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GOSSIP - LIFESTYLE

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος του Survivor δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα

φλωρος
clock 14:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου.

Το τελευταίο διάστημα παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών.

Ο ίδιος έκανε τη σχετική ανάρτηση όπου εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο αεροδρόμιο

φλώρος

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