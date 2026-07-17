Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος του Survivor δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα

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Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου.

Το τελευταίο διάστημα παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών.

Ο ίδιος έκανε τη σχετική ανάρτηση όπου εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο αεροδρόμιο

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