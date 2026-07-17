Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μάρω Κοντού

Η σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρω Κοντού, έφυγε από τη ζωή στα 92 της. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τη μακρά πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο συγκεντρώθηκαν για να της πουν το τελευταίο «αντίο» στην Μητρόπολη Αθηνών.

Καθώς το φέρετρό της απομακρυνόταν από τη Μητρόπολη Αθηνών, το χειροκρότημα των παρευρισκομένων έγινε το τελευταίο «ευχαριστώ» σε μια σπουδαία ηθοποιό.

Το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό είπαν με επικήδειους λόγους ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλληκαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρέτισε μία φίλη ζωής, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Μάρω μου που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα», ανέφερε στην αρχή του επικήδειου λόγου του. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή του επικήδειου λόγου που εκφώνησε η Άντζελα Γκερέκου.

«Μάρω μου,



Αγαπημένη μαμά Μαρία μας, μας ανακοίνωσες ότι θα φύγεις για το Λονδίνο, για να σπουδάσεις εγκληματολογία. Θα σε μάλωνα ως Αθηναία, αλλά τελικά έφυγες για το μεγάλο ταξίδι.



Έφυγες όμως γεμάτη χαρά. Σε γνώριζα, σε θαύμαζα και σε εκτιμούσα. Μου έμαθες τόσα πολλά. Έπαιξα δίπλα σε αυτή τη σπουδαία ηθοποιό και συνδέθηκα μαζί σου με μεγάλη χαρά και αγάπη.



Θα συνηθίσουμε να σε αγαπάμε, γιατί η παρουσία σου θα μείνει για πάντα μέσα μας.



Μου έμαθες πως ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Μια σπουδαία γυναίκα που έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες: «Δεν κοιτάμε πίσω. Είμαστε περαστικοί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή».



Μου έμαθες πολλά, μας δίδαξες πολλά. Είσαι ένα γενναίο πρότυπο γυναίκας. Θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι, μαμά Μαρία. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω», ήταν τα λόγια της.

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