Ρέθυμνο: Συλλήψεις δύο ατόμων στον Άγιο Βασίλειο για παράνομη κατοχή όπλων

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Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και αποθηκευτικό χώρο των δύο ημεδαπών, ηλικίας 24 και 59 ετών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και άλλα αντικείμενα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν χθες (16.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 59 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (16.07.2026) πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο των ημεδαπών, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης

• -1- σκοπευτικό πιστόλι με δύο γεμιστήρες

• -40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• -1- κάλυκας

• -1- κινητό τηλέφωνο

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

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