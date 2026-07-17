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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στη Ντία: Γυναίκα από ιστιοπλοϊκό διακομίστηκε στο Βενιζέλειο

λιμάνι Ηράκλειο
clock 11:59 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Ντίας, όταν γυναίκα που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και κινητοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δυνάμεις, προκειμένου η γυναίκα να μεταφερθεί με ασφάλεια από το ιστιοπλοϊκό στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή τουρίστρια ένιωσα έντονο μούδιασμα στο χέρι. Αναμένεται η άφιξη της στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου από εκεί το ΕΚΑΒ θα την παραλάβει και θα την μεταφέρει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. 

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