Συναγερμός στη Ντία: Γυναίκα από ιστιοπλοϊκό διακομίστηκε στο Βενιζέλειο

Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Ντίας, όταν γυναίκα που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και κινητοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δυνάμεις, προκειμένου η γυναίκα να μεταφερθεί με ασφάλεια από το ιστιοπλοϊκό στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή τουρίστρια ένιωσα έντονο μούδιασμα στο χέρι. Αναμένεται η άφιξη της στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου από εκεί το ΕΚΑΒ θα την παραλάβει και θα την μεταφέρει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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