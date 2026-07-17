Ηράκλειο: Ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Αικατερίνεια 2026

Ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 19/7/2026 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, οι γνωστές πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ», οι οποίες οργανώνονται και πραγματοποιούνται επί 41 συναπτά χρόνια, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης της ομώνυμης Συνοικίας της Πόλης μας, και αποτελούν πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα της Πόλης μας κι όχι μόνο.

Τα φετινά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ αφιερώνονται στη μνήμη των δύο 17χρονων κοριτσιών της Ηλιούπολης Αθηνών, που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς από την ζωή, επειδή δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν τον δρόμο τους, επιβιώνοντας μέσα σε έναν κόσμο ολοένα πιο σκληρό, μοναχικό και αδιάφορο.

Η πράξη τους αυτή είναι μια κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι μια υπενθύμιση σε όλους μας, ότι πίσω από τα χαμόγελα, τις οθόνες και τη σιωπή πολλών παιδιών, κρύβονται φόβος, πίεση, απόγνωση και εγκατάλειψη για αυτό το λόγο οφείλουμε να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλον με κατανόηση, φροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον.

Ζούμε σε μια κοινωνία που συχνά ζητά από τους νέους να αντέχουν τα πάντα μόνοι τους. Και όταν ένα παιδί λυγίζει, κανείς δεν δικαιούται να λέει πως «δεν κατάλαβε». Η μνήμη τους ας γίνει αφορμή για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά και πολλές φορές μόνος του.

Τα «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2026» συνδιοργανώνονται και φέτος με την Περιφέρεια Κρήτης την οποία θερμά ευχαριστούμε.

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