Ηράκλειο: Η ΕΟΑΣΗ ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) εκφράζει τη στήριξή της στους παραγωγούς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια και ζωικό κεφάλαιο. Ζητά την άμεση ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και ενίσχυση της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστική στήριξη των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αναλυτικά:

Η φωτιά που ξέσπασε προχτές στο Μελιδοχώρι του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις . Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο , φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες , τα ζώα και τα ποιμνιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός , ειδικά σε μία περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος , με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές με το κόστος όπως καταλαβαίνει ο καθένας να εκτινάσσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους την ίδια στιγμή που , εκτός από τα χρέη και τα δάνεια , εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μύρια άλλα προβλήματα όπως το κόστος παραγωγής , οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων , αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο, και της ΚΑΠ της ΕΕ που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα.

Η ΕΟΑΣΗ που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της υπαίθρου , απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ , ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειες τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς , χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Απαιτούμε , εδώ και τώρα , να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός τού ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας , διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα , όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας .

Το ΔΣ της ΕΟΑΣΗ

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