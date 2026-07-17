Κοντού: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της σπουδαίας ηθοποιού για το τελευταίο «αντίο»

Λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί, η σορός της Μάρως Κοντού έφτασε στον ιερό ναό, στη Μητρόπολη Αθηνών για να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν από νωρίς για να την αποχαιρετήσουν ήταν η Άντζελα Γκερέκου, ο Αντρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Βάνα Δημήτριου, η Νίκη Παλληκαράκη αλλά και ο στενός της φίλος, πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης που θα εκφωνήσει και τον επικήδειο.

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Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού σκόρπισε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, μετά από γενναία μάχη με την υγεία της, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και την αγάπη του κοινού που τη συνόδευσε για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

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