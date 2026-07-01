Λίμνη Βαϊκάλη: Το απόλυτο θαύμα της φύσης που κρύβει το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη

Αυτή είναι μια πολύ κοινή παρανόηση, αλλά η πραγματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετική, η λίμνη Βαϊκάλη περιέχει πράγματι περίπου το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη, αλλά αυτό το νερό είναι υγρό, όχι παγωμένο.Βασικά
Χαρακτηριστικά της Λίμνης Βαϊκάλης
- Περιέχει το 20% του μη παγωμένου επιφανειακού γλυκού νερού.
- Φτάνει τα 1.642 μέτρα.
- Είναι η παλαιότερη λίμνη, ηλικίας 25–30 εκατομμυρίων ετών.
- Βρίσκεται στη νότια Σιβηρία, στη Ρωσία.
- Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1996.
Γιατί ξεχωρίζει το νερό της
Τεράστιος όγκος: Έχει περισσότερο νερό από όλες τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής μαζί.
Μοναδική καθαρότητα: Το νερό είναι εξαιρετικά διαυγές, με ορατότητα που φτάνει έως και τα 40 μέτρα βάθος.
Βιοποικιλότητα: Φιλοξενεί πάνω από 3.700 είδη, εκ των οποίων το 80% είναι ενδημικά (δεν υπάρχουν πουθενά αλλού)
Κρήτη: Είχαν κάνναβη στο αυτοκίνητο, συνελήφθησαν και οι τρεις
Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Τον πρόλαβαν στο παρά ένα