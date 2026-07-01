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ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη Βαϊκάλη: Το απόλυτο θαύμα της φύσης που κρύβει το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη

Λίμνη Βαϊκάλη
clock 08:40 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αυτή είναι μια πολύ κοινή παρανόηση, αλλά η πραγματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετική, η  λίμνη Βαϊκάλη περιέχει πράγματι περίπου το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη, αλλά αυτό το νερό είναι υγρό, όχι παγωμένο.Βασικά

Χαρακτηριστικά της Λίμνης Βαϊκάλης

  • Περιέχει το 20% του μη παγωμένου επιφανειακού γλυκού νερού.
  • Φτάνει τα 1.642 μέτρα.
  •  Είναι η παλαιότερη λίμνη, ηλικίας 25–30 εκατομμυρίων ετών.
  • Βρίσκεται στη νότια Σιβηρία, στη Ρωσία.
  • Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1996.

Γιατί ξεχωρίζει το νερό της

Τεράστιος όγκος: Έχει περισσότερο νερό από όλες τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής μαζί.

Μοναδική καθαρότητα: Το νερό είναι εξαιρετικά διαυγές, με ορατότητα που φτάνει έως και τα 40 μέτρα βάθος.

Βιοποικιλότητα: Φιλοξενεί πάνω από 3.700 είδη, εκ των οποίων το 80% είναι ενδημικά (δεν υπάρχουν πουθενά αλλού)

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