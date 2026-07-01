Λίμνη Βαϊκάλη: Το απόλυτο θαύμα της φύσης που κρύβει το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη

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Αυτή είναι μια πολύ κοινή παρανόηση, αλλά η πραγματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετική, η λίμνη Βαϊκάλη περιέχει πράγματι περίπου το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη, αλλά αυτό το νερό είναι υγρό, όχι παγωμένο.Βασικά

Χαρακτηριστικά της Λίμνης Βαϊκάλης

Περιέχει το 20% του μη παγωμένου επιφανειακού γλυκού νερού.

Φτάνει τα 1.642 μέτρα.

Είναι η παλαιότερη λίμνη, ηλικίας 25–30 εκατομμυρίων ετών.

Βρίσκεται στη νότια Σιβηρία, στη Ρωσία.

Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1996.

Γιατί ξεχωρίζει το νερό της

Τεράστιος όγκος: Έχει περισσότερο νερό από όλες τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής μαζί.

Μοναδική καθαρότητα: Το νερό είναι εξαιρετικά διαυγές, με ορατότητα που φτάνει έως και τα 40 μέτρα βάθος.

Βιοποικιλότητα: Φιλοξενεί πάνω από 3.700 είδη, εκ των οποίων το 80% είναι ενδημικά (δεν υπάρχουν πουθενά αλλού)