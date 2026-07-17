Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Επιστολή διαμαρτυρίας για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών από τον Ιανουάριο 2026

Τα ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης νοσοκομειακών ιατρών Λασιθίου απέστειλαν προς τον υπουργό υγειας κ. Α. Γεωργιάδη επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με τις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων.

Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ,

τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των Παθολόγων, Πνευμονολόγων, Αναισθησιολόγων και Εντατικολόγων.

Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά, αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες.

Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα.

Εδώ και έξι μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις τέσσερις πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Η Πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν.Α.Ν.



ΔΣ Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου

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