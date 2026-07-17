Μελιδοχώρι: Έγιναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα από την μεγάλη πυρκαγιά

Δραματικός είναι ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού και των γύρω κοινοτήτων, αλλά με τεράστια κινητοποίηση των αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει ακόμα κάνει τον επίσημο απολογισμό της καταστροφής, καθώς για να γίνει αυτό πρέπει να αποχωρήσουν όλες οι δυνάμεις από την περιοχή, ωστοσο πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει στάχτη περίπου 4.000 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης καθώς και καλλιέργειες.

Υπεθυμίζεται ότι για την πρόκληση της φωτιάς συνελήφθη ένας 35χρονος για την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Μέχρι και σήμερα, στην περιοχή παραμένουν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

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