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Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ

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clock 23:00 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ, αποκάλυψε ο επί χρόνια εκπρόσωπός του, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά την είδηση θανάτου του ηθοποιού στα 78 του χρόνια.



Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο εκπρόσωπός του, Φίλιπ Γκρεντζ ανακοίνωσε την αιτία θανάτου, εξηγώντας ότι προχώρησε στη σχετική ενημέρωση έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια του ηθοποιού, λόγω «ανακριβειών και κατάφωρων ψευδών» που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης.



«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, είχε δώσει γενναία μάχη και είχε νικήσει το λέμφωμα χάρη σε μια νέα θεραπεία που ονομάζεται CAR-T. Παράλληλα με τη λειτουργία του βραβευμένου οινοποιείου του, Two Paddocks είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα τεσσάρων παραγωγών μέσα στον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες», ανέφερε στη δήλωσή του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Νιλ «έναν άνθρωπο που απεχθανόταν τη δημοσιότητα», εξηγώντας ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ, επειδή σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά του, όπως του άξιζε, αλλά και την ανάγκη της οικογένειάς του για διακριτικότητα σε αυτή την ανείπωτα δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε ο Γκρεντζ.

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