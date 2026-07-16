Ολοκληρώθηκαν με μαζική συμμετοχή του κοινού οι παραστάσεις «Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Με πρωτοφανή προσέλευση και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παραστάσεων «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», της μεγάλης μουσικοθεατρικής παραγωγής που ταξίδεψε σε Αρχάνες, Φραγκοκάστελλο και Ιεράπετρα. Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τίμησαν τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, υπενθυμίζοντας σε όλους την πολύτιμη παρακαταθήκη του.



Στις Αρχάνες, όπου άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Γεωργία Μηλάκη, το έργο του Νίκου Ξυλούρη αποτελεί διαχρονικό σύμβολο: «Για εμάς τους Κρητικούς ο Νίκος Ξυλούρης είναι η φωνή που μεγάλωσε γενιές ανθρώπων. Έγινε η ίδια η φωνή της Κρήτης, της λεβεντιάς, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Όσο η Κρήτη κρατά ζωντανές τις αξίες της, ο Αρχάγγελος θα συνεχίζει να τραγουδά».

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Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο ιστορικό φρούριο του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά. Ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός επεσήμανε πως η φωνή του Ψαρονίκου δεν σώπασε ποτέ, αποτελώντας ένα διαχρονικό κάλεσμα για ομοψυχία και ενότητα.

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Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη υπογράμμισε ότι ο Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τη μουσική, το καθαρό του βλέμμα και τη λεβεντιά του, ταξίδεψε την αυθεντική και φωτεινή Κρήτη σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Συγκινημένος, ο σκηνοθέτης της παράστασης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Νικορέστης Χανιωτάκης ευχαρίστησε θερμά τους κατοίκους, αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια στην περιοχή.

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Ο κύκλος των εξαιρετικά επιτυχημένων εκδηλώσεων έκλεισε στο κατάμεστο Βουζουνεράκειο Στάδιο της Ιεράπετρας, όπου από πολύ νωρίς οι κάτοικοι της Ιεράπετρας κατέκλυσαν το στάδιο. Η παραγωγή της Stages Network και των Αθηναϊκών Θεάτρων, σε κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη, προσέφερε μια ανεπανάληπτη βιωματική εμπειρία στους χιλιάδες θεατές, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει σταθερά τον πολιτισμό και τιμά την ιστορική της μνήμη, επιλέγοντας στηρίζοντας μεγάλες παραγωγές όπως αυτή για τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

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