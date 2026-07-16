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ΚΟΣΜΟΣ

45.000 στρέμματα κάηκαν κοντά στη Σαραγόσα - Θα χρειαστεί «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο» η φωτιά

Φωτιά στην Ισπανία
clock 19:53 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο», προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές στην Αραγονία.

Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά (...) και θα χρειαστεί μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν μέρες για να ασφαλιστεί η περίμετρος», προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.

Τονίζοντας ότι «έχουν καεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα», ανέφερε επίσης ότι πολλά χωριά είχαν εκκενωθεί και δρόμοι είχαν κλείσει για την προστασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Με ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήγησε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της πυρκαγιάς προτρέποντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί» και «να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».

Η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, με 13 θανάτους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου και κατέκαψε 70.000 στρέμματα.

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