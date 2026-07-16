ΜΕΦΕΛ: Η νέα «ασπίδα» της ΑΑΔΕ απέναντι στη φοροδιαφυγή της ψηφιακής εποχής

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Μια νέα προσέγγιση στους φορολογικούς ελέγχους υιοθετεί η ΑΑΔΕ μέσω της δημιουργίας των Μονάδων Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ). Οι νέες αυτές υπηρεσίες έχουν ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών φοροδιαφυγής, οι οποίες πλέον εξελίσσονται μέσα από το διαδίκτυο, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει οι ΜΕΦΕΛ να λειτουργήσουν ως ένας προηγμένος μηχανισμός ανίχνευσης φορολογικών παραβάσεων, με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου, επεξεργασίας ψηφιακών πληροφοριών και συστηματικών διασταυρώσεων δεδομένων.

Πού θα επικεντρώνονται οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η παρακολούθηση τραπεζικών κινήσεων, η αποκάλυψη δικτύων που εμπλέκονται σε εικονικά τιμολόγια, οι περιπτώσεις απάτης στον ΦΠΑ, οι δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι συναλλαγές μέσω πλατφορμών.

Τα στελέχη των ΜΕΦΕΛ θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις, αποθηκευτικούς χώρους, καταστήματα, οχήματα μεταφοράς και κάθε άλλο σημείο όπου μπορεί να υπάρχουν εμπορεύματα ή στοιχεία που συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών τους, θα μπορούν να συλλέγουν και να εξετάζουν έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό, όταν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε υποθέσεις που αφορούν εκτεταμένη φοροδιαφυγή, οι ΜΕΦΕΛ θα διαθέτουν τη δυνατότητα εφαρμογής άμεσων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων ή επιχειρήσεων.

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