Συγκινητική βραδιά στο Καστέλλι– Τίμησαν παρουσία πλήθους κόσμου τον Μανόλη Λιδάκη και τα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και μουσική, έζησε το βράδυ της Τετάρτης το Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου 22 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, την Περιφέρεια Κρήτης και την ΠΑΕ ΟΦΗ, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο ερμηνευτή Μανόλη Λιδάκη και στα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ.

Στον κατάμεστο αύλειο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου, άνθρωποι κάθε ηλικίας απέδειξαν με την παρουσία τους ότι ο Μανόλης Λιδάκης παραμένει βαθιά στις καρδιές και τη μνήμη των Κρητικών και όσων αγάπησαν τη μοναδική φωνή και το ήθος του.

Καλωσορίζοντας το κοινό, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου χαρακτήρισε τη βραδιά ως μια συνάντηση πολιτισμού και αθλητισμού, δύο αξιών που ενώνουν ανθρώπους και γενιές και δημιουργούν πρότυπα, τονίζοντας ότι οι 22 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου, με αγάπη, συνεργασία και μεράκι, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εκδήλωση αντάξια της μνήμης του μεγάλου καλλιτέχνη και της ιστορίας του ΟΦΗ.

Image

Όπως ανέφερε, ο Μανόλης Λιδάκης υπήρξε ένας αυθεντικός εκφραστής του ελληνικού τραγουδιού, ένας καλλιτέχνης που με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής του έντυσε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής χιλιάδων ανθρώπων, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να συγκινεί τις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ΟΦΗ, σημειώνοντας πως η κρητική ομάδα αποτελεί διαχρονικά σύμβολο περηφάνιας για το νησί, ενώ η πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας χάρισε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην ιστορική αυτή επέτειο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι δέκα δημότες του Δήμου ΜΙνώα Πεδιάδας που φόρεσαν διαχρονικά τη φανέλα του ΟΦΗ και τίμησαν με το ήθος και την αγωνιστική τους παρουσία τον κρητικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα τους Κώστα Σταυρακάκη, Μανόλη Ρουμπάκη, Μανόλη Συντιχάκη, Μανόλη Πανακάκη, Νίκο Καμπάνη, Μανόλη Ροδιτάκη, Αντώνη Δαβάκη, Στέλιο Κοζανίδη, Βασίλη Πλουσή και Μιχάλη Φραγκουλάκη.

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν επίσης στην ΠΑΕ ΟΦΗ, στον προπονητή Χρήστο Κόντη, τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ τιμήθηκαν επίσης ο αείμνηστος εμβληματικός προπονητής Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος «έκτισε» τη δυνατή ομάδα του ΟΦΗ, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων ΟΦΗ, ο σπουδαίος αθλητής της πετοσφαίρισης Γεράσιμος Μαριάτος Μεταξάς που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, καθώς και ο Δωριέας Καστελλίου το αθλητικό Σωματείο του τόπου που πανηγύρισε την άνοδο και την επιστροφή του στην κατηγορία Α2 ΕΠΣΗ.

Image

Ο Δήμαρχος είχε την τιμή να τιμήσει την ΠΑΕ ΟΦΗ στο πρόσωπο του Ηλια Πουρσανίδη ενώ απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο Γιάννη Παπαματθαιάκη και τους παίκτες της κατάκτησης του πρώτου Κυπέλλου Ελλάδα του ΟΦΗ αλλά και στον Παναγιώτη Σπυριδάκη από το Δήμο, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών γενικός γραμματέας διοικήσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Image

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αγαπημένα τραγούδια του Μανόλη Λιδάκη "ζωντάνεψαν" ξανά μέσα από τις ερμηνείες σπουδαίων καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του ή συνδέθηκαν με τη μουσική του πορεία. Στη σκηνή ανέβηκαν η Άννα Ψυχογιού, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιάννης Λιδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Μπάμπης Στόκας και ο Παντελής Θαλασσινός, πλαισιωμένοι από μία υπέροχη ορχήστρα, προσφέροντας ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και σεβασμό στην καλλιτεχνική παρακαταθήκη του μεγάλου ερμηνευτή.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των μελών της οικογένειας του Μανόλη Λιδάκη, που παρακολούθησαν την εκδήλωση εμφανώς συγκινημένοι από την αγάπη και την τιμή που απέδωσε ο τόπος στον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Image

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο γνωστός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Φασουλάς, ο οποίος μίλησε για τον σπουδαίο ερμηνευτή. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία στην εκδήλωση, των εκπροσώπων της Λέσχης Φίλων ΟΦΗ SNAKES 1986 και της ποδοσφαιρικής ομάδας SNAKES FC, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του Μανόλη Λιδάκη, ενός ανθρώπου που αγάπησε βαθιά τον ΟΦΗ. Πιο συγκεκριμένα, προσέφεραν στον αδελφό του Γιάννη, μια φανέλα με το όνομα του και τον αριθμό 4, έναν αριθμό με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ήταν ο αριθμός της φανέλας που φορούσε ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής του Μανόλη Λιδάκη, Γρηγόρης Τσινός.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της χθεσινής βραδιάς στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ήταν επίσης όταν στη σκηνή ανέβηκε η μικρή ανιψιά του Μανόλη Λιδάκη, εγγονή του αδελφού του Γιάννη για να ερμηνεύσει το «Μαγικό Βουνό». . Το τραγούδι, είχε ερμηνευτεί ως ντουέτο από τον Μάριο Φραγκούλη και τον Μανόλη Λιδάκη, αποτελώντας μία από τις πιο αγαπημένες τους συνεργασίες. Χθες, ο Μάριος Φραγκούλης στάθηκε δίπλα στον παππού της μικρής, Γιάννη Λιδάκη, συνοδεύοντας τη, σε μια πολύ ξεχωριστή και συγκινητική ερμηνεία.

Στο τέλος της συναυλίας, όλοι οι καλλιτέχνες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και, ενωμένοι με τον κόσμο και ερμήνευσαν το αγαπημένο τραγούδι «Άστρα μη με μαλώνετε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε δωρεάν ένα καλαίσθητο, συλλεκτικό, εικοσασελιδο επετειακό έντυπο αφιερωμένο στον αξέχαστο Μανόλη Λιδάκη και στους δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που φόρεσαν διαχρονικά τη φανέλα του ΟΦΗ, αποτυπώνοντας σημαντικές στιγμές της πορείας και της προσφοράς τους. Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, Γιώργος Καλογεράκης.

Image

Την εκδήλωση που παρουσίασε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαχίνης, τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης και Ελένη Βατσινά, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δημοτικοί σύμβουλοι, παράγοντες της ΠΑΕ ΟΦΗ, εκπρόσωποι φορέων του τόπου καθώς και πλήθος κόσμου.

Image

Η άκρως επιτυχημένη βραδιά απέδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων μπορεί να «γεννήσει» πολιτιστικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου, στους εθελοντές και σε όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ