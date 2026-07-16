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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων και βιογραφικών από εγχώριους καλλιτέχνες

Θέατρο
clock 17:16 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νικορέστης Χανιωτάκης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, χορευτές, συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς κ.α.) που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή προτάσεις συνεργασίας για τη νέα θεατρική περίοδο (2026-2027) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι προτάσεις μπορούν να σχετίζονται είτε με θεατρικές παραστάσεις, είτε με εκπαιδευτικά εργαστήρια, είτε με άλλες πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις.



Το ΔΗΠΕΘΕΚ ευχαριστεί θερμά καλλιτέχνες και θεατές για την δυναμική τους ανταπόκριση ήδη από το πρώτο  κάλεσμα!

Περίοδος αποστολής προτάσεων συνεργασίας: 15 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 2026

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