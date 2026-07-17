Λατινοπούλου: «Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών»

Επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε για μια ακόμη φορά η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου η οποία αναφέρθηκε στον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, τον οποίο χαρακτήρισε «προδοσία», ενώ μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε λόγο για τον «πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών».







Αναφερόμενη αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έβαλε στο αρχείο της υποθέσεις για εννέα βουλευτές της ΝΔ, αλλά άσκησε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για άλλους τέσσερις τόνισε μεταξύ άλλων στο Action24 πως «μιλάμε για το θράσος του αιώνα να απαιτεί ο Μητσοτάκης να ζητήσουμε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν καλοθελητές»

Για το γεγονός ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση εάν δεν πετύχει την αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές:







«Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και πριν από την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν απομακρυνθεί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που νιώθουν να σφίγγει ο κλοιός στον λαιμό τους, και πολλοί νέοι. Εμείς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα προτείνουμε μείωση του αριθμού του υπουργικού συμβουλίου κατά 50% τουλάχιστον. Κανείς δεν λέει μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν καλοθελητές. Υπάρχει ο Βελόπουλος, που σε κάθε δύσκολη στιγμή, σαν πιστό καταβάκι, θα πάει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δείτε πόσα νομοσχέδια έχει ψηφίσει, πόσες φορές τον έχει καλύψει. Κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Μητσοτάκης, πάει ο Βελόπουλος και κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Βελόπουλος, πάει ο κ. Μητσοτάκης».

Διαβάστε επίσης